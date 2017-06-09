В Саранске пройдет хоккейный матч с участием легенд СССР и Мордовии

В Саранске пройдет хоккейный матч между командой "Легенды хоккея" и местной сборной ветеранов. Данный вопрос был рассмотрен по поручению врио главы региона Владимира Волкова на совещании под руководством Министра спорта и физической культуры РМ Владимира Киреева.

Мероприятие направлено на поддержку и развитие современного спорта, расширение хоккейной географии, популяризацию здорового образа жизни.

Проведение поединка ориентировочно запланировано на 26-27 августа 2017 года. На арену Ледового дворца Саранска выйдут легендарные советские и российские хоккеисты - олимпийские чемпионы, многократные чемпионы мира и многие другие мастера. Точный состав участников еще не определен.

Источник: izvmor.ru