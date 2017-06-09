Житель Саранска без вести пропал в ночь на 3 июня

Полиция Саранска ищет без вести пропавшего Алексея Агеева, 1978 г.р. В ночь со 2 на 3 июня мужчина ушел из дома и до сих пор его судьба остается неизвестной, сообщили в пресс-службе МВД по РМ.

Приметы пропавшего: на вид 40 лет, рост 177 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы русые, стрижка короткая, носит бороду и усы. Был одет: джинсы синего цвета, джемпер черного цвета с воротником на замке, ветровка черного цвета, на ногах мокасины черного цвета.

При себе Агеев имел рюкзак черного цвета, в котором находились документы на его имя и личные вещи.

"Если вам что-либо известно о местонахождении гражданина, просим позвонить по тел.: 29-90-39, 8(999)7781881 или 02", - говорится в сообщении ведомства.

Источник: 13.мвд.рф