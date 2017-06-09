Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Около 55 тысяч жителей Мордовии получат средства на оплату взноса на капремонт домов

Около 55 тысяч жителей Мордовии получат средства на оплату взноса на капремонт домов

Власти Мордовии выплатят компенсацию на уплату взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме примерно 55 тысячам граждан. Средства получат ветераны войны, инвалиды 1-й и 2-й группы, дети-инвалиды, ветераны труда, репрессированные граждане, дети-сироты, граждане, подвергшиеся воздействию радиации.

Данная компенсация установлена и для пожилых граждан. Компенсацию получают одиноко проживающие пенсионеры, а также семьи, состоящие только из пенсионеров: неработающие собственники жилья, достигшие возраста 70 лет получают компенсацию в размере 50%, в возрасте 80 лет – в размере 100%.

Напомним, ранее в мордовском отделении Фонда социального страхования России подвели итоги работы за 2016 год.


Источник: izvmor.ru