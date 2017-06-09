Около 55 тысяч жителей Мордовии получат средства на оплату взноса на капремонт домов

Власти Мордовии выплатят компенсацию на уплату взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме примерно 55 тысячам граждан. Средства получат ветераны войны, инвалиды 1-й и 2-й группы, дети-инвалиды, ветераны труда, репрессированные граждане, дети-сироты, граждане, подвергшиеся воздействию радиации.

Данная компенсация установлена и для пожилых граждан. Компенсацию получают одиноко проживающие пенсионеры, а также семьи, состоящие только из пенсионеров: неработающие собственники жилья, достигшие возраста 70 лет получают компенсацию в размере 50%, в возрасте 80 лет – в размере 100%.

Напомним, ранее в мордовском отделении Фонда социального страхования России подвели итоги работы за 2016 год.

Источник: izvmor.ru