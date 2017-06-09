Артисты театр имени И.М. Яушева завершили сезон, но уже готовят новую сказочную постановку

Музыкальный театр имени И.М. Яушева в Саранске официально завершил сезон. Тем не менее артисты не спешат в отпуск, а уже готовятся к новому сезону.

В частности хореограф из Петербурга Надежда Калинина готовит с танцорами яушевской труппы оригинальную постановку сказки "Конёк-Горбунок" на музыку Родиона Щедрина. В паре с ней балетную постановку подготовит сценограф и художник по костюмам Сергей Новиков.

Партию Ивана исполнит солист Илья Перепёлкин, Дарь-девицы – Наталья Царёва, комичного царя – Дмитрий Владимиров. А образ сказочного Конька-Горбунка в саранской сказке создаст выпускница Московской академии хореографии, а ныне артистка балетной труппы Яушевского театра Канон Сунахара.

Премьера сказочной постановки будет предложена зрителям в начале нового сезона.

Источник: izvmor.ru