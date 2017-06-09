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Артисты театр имени И.М. Яушева завершили сезон, но уже готовят новую сказочную постановку

Артисты театр имени И.М. Яушева завершили сезон, но уже готовят новую сказочную постановку

Музыкальный театр имени И.М. Яушева в Саранске официально завершил сезон. Тем не менее артисты не спешат в отпуск, а уже готовятся к новому сезону.

В частности хореограф из Петербурга Надежда Калинина готовит с танцорами яушевской труппы оригинальную постановку сказки "Конёк-Горбунок" на музыку Родиона Щедрина. В паре с ней балетную постановку подготовит сценограф и художник по костюмам Сергей Новиков.

Партию Ивана исполнит солист Илья Перепёлкин, Дарь-девицы – Наталья Царёва, комичного царя – Дмитрий Владимиров. А образ сказочного Конька-Горбунка в саранской сказке создаст выпускница Московской академии хореографии, а ныне артистка балетной труппы Яушевского театра Канон Сунахара. 

Премьера сказочной постановки будет предложена зрителям в начале нового сезона.


Источник: izvmor.ru