Субсидии на оплату ЖКХ в Мордовии в 2016 году получили 10 тысяч семей

В 2016 году около 10 тысяч семей Мордовии воспользовались субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Стоит напомнить, что получить субсидию могут как собственники жилого помещения, так и пользователи или наниматели жилья при отсутствии у них задолженности по оплате ЖКХ или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

Размер субсидии определяется расчетным путем и может составлять от 1 копейки до полного погашения оплаты услуг. Размер предоставляемой субсидии не должен превышать фактические расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Иными словами, чем меньше семья зарабатывает, тем большую субсидию имеет шанс получить.

Источник: izvmor.ru