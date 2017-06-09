Рождаемость в Мордовии выросла почти на 14% за последние 10 лет

В Мордовии в последние годы наметилась тенденция к росту рождаемости. Так, общий показатель рождаемости за 10 лет вырос на 13,9%. Ежегодно в регионе-13 растет численность детей, родившихся в семьях вторыми, третьими и последующими.

В Мордовии многое делается для создания современной адресной системы оказания социальных услуг, их доступности. Перечень мер соцподдержки семьям с детьми ежегодно расширяется.

Многодетным семьям республики предоставляются различные льготы и привилегии: ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату ЖКХ, ежемесячная денежная выплата на оплату лекарств и на транспортные расходы, единовременное денежное пособие в преддверии празднования Пасхи и к началу учебного года. Кроме того,оказывается помощь студенческим семьям, среднедушевой доход которых не превышает размер среднедушевого дохода в РМ. Им ежемесячно выплачивается сумма в размере прожиточного минимума, установленного в Мордовии для детей (на сегодняшний день - 8306 рублей).

Источник: izvmor.ru