В Мордовии прошли учения по тушению мазута

В Мордовии прошли учения по ликвидации условного возгорания топлива. Состоялись они в поселке ТЭЦ-2 в Саранске.

Согласно легенде, на площадке хранения топлива Саранской ТЭЦ-2 была обнаружена утечка мазута объемом до 3 тысяч кубических метров и его растекание на площади до 500 квадратных метров. Работа ТЭЦ-2 была переведена в режим чрезвычайной ситуации. Персонал экстренно эвакуировали в безопасный район, сообщает пресс-служба МЧС по РМ.

Сотрудники аварийно-восстановительной команды ТЭЦ-2, не дожидаясь приезда спасателей, попытались локализовать растекание мазута. Пост радиационно-химического наблюдения приступил к контролю вредных веществ в воздухе в зоне ЧС. Медики оказали первую помощь условным пострадавшим.

Прибывшие на место аварии пожарные предотвратили условное возгорание топлива, также был собран весь мазут.

По итогам учений все поставленные задачи были выполнены.

Источник: 13.mchs.gov.ru