Хлебокомбинат Саранска задолжал своим работникам более 9 млн рублей

Имущество саранского хлебокомбината арестовали за долги. Акционерное общество задолжало своим работникам более 9 млн рублей, однако погашать долг добровольно никто не спешил.

Как сообщает пресс-служба УФССП по РМ, приставам пришлось арестовать деньги, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях, а также наложить арест на имущество, в том числе на объекты недвижимости. Кроме того, руководителя организации предупредили об уголовной ответственности в случае невыплаты сотрудникам денег.

В кратчайшие сроки после этих мер долги по заработной плате были погашены в полном объеме и перечислены на расчетные счета взыскателям.

В ведомстве уточнили, что приставы продолжают работать с данным АО, поскольку у него имеются другие непогашенные долги.

Источник: УФССП по РМ