Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Во всероссийском турнире по картингу SMP Racing принимают участие представители Мордовии

Во всероссийском турнире по картингу SMP Racing принимают участие представители Мордовии

Картингисты из Мордовии принимают участие во всероссийском турнире SMP Racing. В пресс-службе Минспорта РМ сообщили, что юные представители региона-13 соревновались на I этапе состязаний, который прошел в Пензе. Сборную Ассоциации автомобильного спорта Мордовии представляли: Виктор Щанкин, Олег Савинов, Роман Скворцов, Никита Мельников и Илья Пронин.

Отборочный тур прошел еще в 24 картинг-центрах РФ. Во второй этап турнира пробьются лишь 6 пилотов, которые покажут лучшее время в своем возрасте. Окончательные итоги первого этапа будут известны 11 июня.

Победители соревнований получат возможность продолжить спортивную карьеру в рамках программы развития российского автоспорта SMP Racing.


Источник: Минспорта РМ