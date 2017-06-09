Во всероссийском турнире по картингу SMP Racing принимают участие представители Мордовии

Картингисты из Мордовии принимают участие во всероссийском турнире SMP Racing. В пресс-службе Минспорта РМ сообщили, что юные представители региона-13 соревновались на I этапе состязаний, который прошел в Пензе. Сборную Ассоциации автомобильного спорта Мордовии представляли: Виктор Щанкин, Олег Савинов, Роман Скворцов, Никита Мельников и Илья Пронин.

Отборочный тур прошел еще в 24 картинг-центрах РФ. Во второй этап турнира пробьются лишь 6 пилотов, которые покажут лучшее время в своем возрасте. Окончательные итоги первого этапа будут известны 11 июня.

Победители соревнований получат возможность продолжить спортивную карьеру в рамках программы развития российского автоспорта SMP Racing.

Источник: Минспорта РМ