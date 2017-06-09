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Полиция ищет психически больного жителя Ромоданово, пропавшего 25 мая

Полиция ищет психически больного жителя Ромоданово, пропавшего 25 мая

Полиция Мордовии разыскивает жителя поселка Ромоданово Николая Макарова. Мужчина, 1956 г.р., является инвалидом 2-й группы по психическому здоровью.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, утром 25 мая Макаров ушел из дома и до сей поры не объявился. При себе у мужчины были документы: паспорт, пенсионное удостоверение, трудовая книжка, справка об инвалидности на свое имя.

Приметы мужчины: рост 165 см, худощавого телосложения, глаза темные, волосы седые, носит бороду и усы, лицо овальное. Особые приметы: на кисти правой руки имеется татуировка в виде солнца.

"Всем, кому что-либо известно о местонахождении этого человека, просьба позвонить по телефонам: 8 (83438)2-14-54, 38-59-60 или 02", - сказано в сообщении ведомства.


Источник: 13.мвд.рф