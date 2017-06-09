Полиция ищет психически больного жителя Ромоданово, пропавшего 25 мая

Полиция Мордовии разыскивает жителя поселка Ромоданово Николая Макарова. Мужчина, 1956 г.р., является инвалидом 2-й группы по психическому здоровью.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, утром 25 мая Макаров ушел из дома и до сей поры не объявился. При себе у мужчины были документы: паспорт, пенсионное удостоверение, трудовая книжка, справка об инвалидности на свое имя.

Приметы мужчины: рост 165 см, худощавого телосложения, глаза темные, волосы седые, носит бороду и усы, лицо овальное. Особые приметы: на кисти правой руки имеется татуировка в виде солнца.

"Всем, кому что-либо известно о местонахождении этого человека, просьба позвонить по телефонам: 8 (83438)2-14-54, 38-59-60 или 02", - сказано в сообщении ведомства.

Источник: 13.мвд.рф