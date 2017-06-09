В Саранске суд заочно арестовал двух мужчин, связанных с ИГИЛ

Ленинский суд Саранска заочно арестовал двух мужчин, причастных к запрещенной террористической организации. Один из них, являющийся уроженцем Дагестана, находясь в колонии на территории родной республики, уговорил своего знакомого воевать в Сирии на стороне террористов против правительственных сил.

Сам подстрекатель из России уехал, а вот его приятель, уроженец Лямбирского района, освободившись из колонии, последовал совету. Выходец из РМ уехал в Турцию, откуда перебрался в Ирак, где вступил в состав террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ, деятельность организации запрещена в РФ).

В настоящее время оба мужчины объявлены в международный розыск.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru