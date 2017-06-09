Более 6,5 тысяч ветеранов ВОВ из Мордовии улучшили свои жилищные условия

Благодаря действию программы по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны в Мордовии 6529 участников страшных событий 1941-1945 годов улучшили свои жилищные условия.

Всего за период действия программы из федерального бюджета на эти цели поступило более 6,4 млрд рублей, из них 46,7 млн - в 2017 году.

Около 70% от общего количества ветеранов приобрели квартиры на первичном рынке жилья, в том числе путем заключения договоров участия в долевом строительстве.

Свидетельства о предоставлении социальных выплат в текущем году выданы 22 гражданам.

В Министерстве соцзащиты населения по РМ отметили, что на данный момент все инвалиды и участники Великой Отечественной войны, которые нуждались в улучшении жилищных условий, обеспечены крышей над головой.

Источник: e-mordovia.ru