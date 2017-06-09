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Более 6,5 тысяч ветеранов ВОВ из Мордовии улучшили свои жилищные условия

Более 6,5 тысяч ветеранов ВОВ из Мордовии улучшили свои жилищные условия

Благодаря действию программы по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны в Мордовии 6529 участников страшных событий 1941-1945 годов улучшили свои жилищные условия.

Всего за период действия программы из федерального бюджета на эти цели поступило более 6,4 млрд рублей, из них 46,7 млн - в 2017 году. 

Около 70% от общего количества ветеранов приобрели квартиры на первичном рынке жилья, в том числе путем заключения договоров участия в долевом строительстве.

Свидетельства о предоставлении социальных выплат в текущем году выданы 22 гражданам.

В Министерстве соцзащиты населения по РМ отметили, что на данный момент все инвалиды и участники Великой Отечественной войны, которые нуждались в улучшении жилищных условий, обеспечены крышей над головой.


Источник: e-mordovia.ru