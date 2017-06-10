В Саранске кальянную La Palma закрыли на 2 месяца

Кальянная "La Palma", которая расположена на улице Льва Толстого в Саранске, не будет работать на протяжении, как минимум, 60 дней из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

Как стало известно, специалисты Роспотребнадзора провели проверку заведения после того, как жильцы дома, к которому пристроено здание с кальнной, подали несколько жалом. По итогам проверки удалось установить, что имеющаяся система вентиляции в кальянной смонтирована с нарушением: шахта вытяжной системы вентиляции выведена прямо под окна квартир. Соответственно, дым при курении кальянов мог проникать в жилые помещения и негативно сказаться на самочувствии жильцов дома. На основании проверки Роспотребнадзор вынесен протокол о временном запрете деятельности кальянной.

В судебном заседании владелец заведения вину не признал, однако суд постановил, что нарушения все же вредят жильцам, и решение о приостановлении деятельности кальянной утвердил.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru