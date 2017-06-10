Жительница Рузаевки украла у студентки из Саранска iPhone 5s

Студентка одного из саранских вузов обратилась в полицию Рузаевского района с заявлением о том, что стала жертвой вора. По словам потерпевшей, у нее украли смартфон iPhone 5s.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, девушка рассказала, что обнаружила пропажу, когда выходила из такси. В салоне автомобиля смартфона также не оказалось. Предположив, что к исчезновению гаджета может быть причастна попутчица, потерпевшая описала ее приметы.

Вскоре была задержана 47-летняя жительница Рузаевки. Она призналась, что стянула чужой гаджет из-за отсутствия финансовой возможности приобрести себе такой. Оказалось, что в дороге хозяйка телефона ответила на звонок и положила телефон в карман куртки. Воровка увидела это, аккуратно вытащила гаджет и вышла из салона машины на ближайшей остановке.

Телефон оперативники изъяли по месту жительства подозреваемой..

Источник: 13.мвд.рф