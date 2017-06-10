В Саранске 11 июня запретят парковку на некоторых улицах

В воскресенье, 11 июня, в центре Саранска будет запрещена парковка транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

С 20:00 вечера оставлять машины будет нельзя по улицам:



- Советская от ул. Большевистской до ул. Рабочей;

- Володарского, пр. Ленина, ул. Л. Толстого от ул. Советской до ул. Коммунистической;

- Большевистская от ул. Полежаева до ул. Коммунистической;

- Большевистская (нечетная сторона) от ул. Коммунистической до ул. Советской;



А также на парковках, прилегающих к зданиям:



- Ледового дворца (ул. Красная, 40);

- стадиона «Старт» (ул. Красная, 22) со стороны улиц: Красная, Московская;

- по ул. Большевистской в районе здания «Россельхозбанка» ;

- по ул. Советской в районе здания Госсобрания РМ (ул. Советская, 26);

- по ул. Красноармейской в районе ресторанно-гостиничного комплекса «Парк-Отель» (ул. Красная, 4).

Источник: adm-saransk.ru