Финалы "Локобола-2017" пройдут в Саранске и Ковылкино

В Саранске на стадионе "Старт" 17 и 18 июня пройдут решающие матчи международного фестиваля детского футбола "Локобол-2017 РЖД". Участие в турнире примут команды, составленные из юных футболистов 2006-2008 годов рождения.

Наряду с "Мордовией-2006" (тренеры - Сергей Ильин и Сергей Першин), выигравшей республиканский этап "Локобола", на турнире в Саранске сыграют: "Рубин" (Казань), СДЮСШ-5 "Динамо" (Киров), "Старт" (Ульяновск), "Динамо" (Йошкар-Ола), "Зенит" (Пенза), СШ-2007 (Чебоксары) и Саратовская область.

22 и 23 июня в Ковылкино на стадионе "Юбилейный" пройдет межрегиональный финал для команд девочек аналогичного возраста. За победу будут сражаться: "Виктория" (Екатеринбург), "Торпедо" (Ижевск), ЖФК "Олимп" (Ковылкино), СДЮСШ "Волга" (Ульяновск), СОШ-171 (Нижний Новгород) и "Пермь".

Источник: izvmor.ru