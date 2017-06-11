Праздничные мероприятия в Мордовии 12 июня будут охранять 1200 полицейских

Около 60 праздничных мероприятий запланированы на 12 июня в Мордовии. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, около 1200 сотрудников органов внутренних дел и представителей общественных правоохранительных формирований будут охранять покой граждан.

Полицейские призывают жителей и гостей республики быть бдительными и не оставлять без внимания бесхозные вещи. В МВД напоминают, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы.

Если вы обнаружили подозрительный предмет, то его ни в коем случае нельзя перемещать или открывать самостоятельно. Гражданам рекомендуется немедленно обратиться в полицию.

Источник: 13.мвд.рф