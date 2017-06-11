Жители Саранска 12 июня смогут сфотографироваться в пожарной машине и в костюме водолаза

В Саранске 12 июня пройдет выставка-демонстрация специальной техники, оборудования и снаряжения МЧС. Как сообщили в пресс-службе ведомства, все желающие смогут попробовать себя в роли спасателей и пожарных, подать воду из ручного ствола, потушить огонь с помощью огнетушителя, бесплатно получить противогаз, а также осмотреть мобильный учебно-тренировочный комплекс.

"Любители фотографий смогут сделать отличные снимки в пожарной машине и в костюме водолаза, на катере и в боевой одежде пожарного. А также получить бесплатно фотографию себя с высоты птичьего полета", - отметили в пресс-службе.

Выставка откроется в 9:30 на площади возле гостиничного комплекса "Парк Отель".

Источник: 13.mchs.gov.ru