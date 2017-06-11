Житель Саранска стал жертвой телефонного мошенника, пытаясь вернуть утерянную борсетку

Житель Саранска обратился в полицию с жалобой на то, что стал жертвой мошенников. По словам потерпевшего, он потерял борсетку с документами. Надеясь на помощь пользователей социальных сетей, в одной из групп "ВКонтакте" он разместил объявление, где за возвращение утерянных документов предложил вознаграждение.

На следующий день ему позвонил аферист и поведал, что нашел имущество. Преступник попросил мужчину перевести ему деньги авансом на два абонентских номера по 3 тысячи рублей. Потерпевший не усомнился в честности звонившего и выслал требуемую сумму. После этого мошенник перестал отвечать на звонки доверчивого гражданина.

Оперативники уже выяснили, что абонентские номера зарегистрированы в соседних регионах.

Источник: 13.мвд.рф