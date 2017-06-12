Активисты ОНФ провели в Мордовии ряд субботников ко Дню России

Со 2 по 10 июня на территории Мордовии проходили экологические субботники, посвященные Дню России. Их организаторами выступили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мордовии.

В рамках субботников сотни неравнодушных жителей городов и сел вместе с общественниками очищали от мусора лесные массивы и посадки, берега водоемов и парковые зоны, территории кладбищ и местность вокруг памятников погибшим в Великой Отечественной войне. Например, в Темниковском районе активисты очистили от мусора берег реки Мокша.

В Ичалковском и Теньгушевском районах расчищена территория вокруг кладбищ. В Октябрьском районе Саранска занимались уборкой возле музыкальной школы. Местные жители планируют разбить здесь сквер, проект уже готовится. Из лесного массива Лямбирского района в рамках субботника было вывезено почти 100 мешков стеклянных и пластиковых бутылок, грязных пакетов и других отходов.

Источник: izvmor.ru