Заморозки уничтожили 800 га рапса в Рузаевском районе

Сельское хозяйство Рузаевского района Мордовии понесло ущерб от внезапных заморозков.

Как рассказал заместитель главы района С. Горшков, большую озабоченность вызывает КФХ Н.В. Сардаева, у которого погибло 800 гектаров ярового рапса. Сейчас эти площади пересеваются.

Последние заморозки также повредили посевы кукурузы, но ее точка роста сохранена, поэтому хозяйства пересевать ее не собираются. Некоторое снижение урожая возможно, но в целом данная культура на полях сохранилась.

В ООО "АгроК-С" также погибло где-то 430 гектаров озимых. Есть потери и в других хозяйствах.

Уже составлены все акты, подсчитан ущерб, который нанесен аграриям.

Источник: "Рузаевская газета"