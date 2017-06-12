Уроженец Мордовии в составе юношеской сборной России выиграл Slovakia Cup 2017

Уроженец Мордовии Никита Сергеев принял участие в международном юношеском футбольном турнире Slovakia Cup в составе сборной России, составленной из игроков 1999 г.р. Соревнование прошло в Словакии, в нем приняли участие команды из 8 стран.

В финале россияне встречались с командой США и уверенно взяли верх над соперником - 3:1. Сергеев в финальном матче вышел в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте при счете 1:0 в пользу России.

Как сообщает "Рузаевская газета", Никита родился и вырос в Рузаевке. Он с первого класса начал заниматься в футбольной секции детско-юношеской спортивной школы, руководил которой тренер А.Н. Артемов. Несколько лет спустя Сергеевым заинтересовались специалисты из детской футбольной академии города Краснодара и предложили перейти к ним. С марта 2015 года Никита выступал в команде "Краснодар-99". В настоящее время Сергеев играет за "Краснодар" в первенстве России среди молодежных команд.