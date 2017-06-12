Рецидивиста из Рузаевки обвиняют в убийстве во время застолья

Следственный комитет по Мордовии завершил расследование уголовного дела в отношении 41-летнего рецидивиста из Рузаевки. Мужчину обвиняют в убийстве.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 10 марта текущего года обвиняемый вместе с 37-летним знакомым выпивал в доме по улице Пугачевская в Рузаевке. Между нетрезвыми товарищами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый схватил нож и несколько раз ударил оппонента. После этого нападавший спокойно отправился к себе спать.

О трагедии на следующий день в полицию сообщила хозяйка дома, которая, проснувшись, увидела тело жертвы. Женщина не смогла назвать точное время конфликта, потому что, по ее словам, была пьяна и спала.

Уголовное дело в настоящее время направлено в суд.

Источник: mordovia.sledcom.ru