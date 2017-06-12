Глава Минфина Мордовии отчитался об исполнении республиканского бюджета в 2016 году

Министр финансов Мордовии Алексей Симонов в рамках сессии Государственного Собрания республики, которая состоялась 9 июня, представил отчет об исполнении республиканского бюджета за 2016 год.

Из отчета следует, что за этот период удалось выполнить основные задачи, стоявшие перед финансовой системой региона-13. Так, исполнение бюджета по доходам составило 36 млрд 946 млн рублей, что на 11% больше уровня 2015 года. В среднем по РФ темп роста доходов составил 107%, по ПФО – 108%. Доходы консолидированного бюджета республики в расчете на одного жителя превысили 52 тысячи рублей, и по этому показателю Мордовию опережают лишь два региона ПФО.

Налоговые и неналоговые поступления в бюджет составили 115% от показателя 2015 года. По темпу роста налоговых и неналоговых доходов за 2016 год Мордовия вышла на 6-е место в ПФО. Общая доля собственных доходов в составе доходов бюджета составила 60% и выросла в сравнении с показателем 2015 года на 2%.

Средняя зарплата в республике за 2016 год составила 23 379 рублей.

Источник: izvmor.ru