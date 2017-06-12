В домах-интернатах Мордовии проживают более 2 тысяч пенсионеров и инвалидов

На сегодняшний день в Мордовии работают 17 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 4 психоневрологических интерната и 2 детских дома-интерната. На стационарном социальном обслуживании находятся более 2000 человек, причем из общего числа проживающих более 70% являются инвалидами первой-второй групп, то есть лицами, которые нуждаются в постоянном уходе. Для них открыты 32 отделения милосердия, в том числе один дом-интернат милосердия.

В учреждениях для пожилых граждан и инвалидов созданы максимально комфортные условия: они проживают в благоустроенных комнатах, обеспечены четырехразовым питанием, одеждой, обувью, средствами личной гигиены. Отдых и досуг также организованы: группы выезжают на объекты культуры и искусства, в монастыри, проводятся новогодние и рождественские праздники, торжественно отмечаются День Защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, День народного единства.

Источник: izvmor.ru