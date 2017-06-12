Команда "Сосновый бор" из Краснослободского района выиграла слет школьных лесничеств

В Саранске состоялся слет школьных лесничеств. Первые два этапа мероприятия проходили в ботаническом саду МГУ им. Н.П. Огарева.

В первом туре заданием было определить виды растений, животных, грибов и вредителей лесов. Лучше всех с задачей справилась команда "Дубок" гимназии № 1 города Ковылкино. Во втором туре лучшее геоботаническое описание лесного биоценоза представила команда "Росток" Учхозской школы Краснослободского района.

Сложнее всего судьям оказалось оценить третий тур конкурса: команды подготовили доклады и успешно их защищали. В итоге жюри присудило в этом туре приз зрительских симпатий, который достался команде из Зубово-Полянского района.

По итогам всех туров была определена тройка команд-победителей слёта. Первое место заняла команда "Сосновый бор" Сивиньской школы Краснослободского района. Второе место в активе уже упоминавшейся команды "Дубок". Третье место завоевала команда "Зеленый мир" Берсеневской школы Лямбирского района.

Источник: izvmor.ru