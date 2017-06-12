В Саранске двое неизвестных украли компьютерные мыши из "Сити-Парка"

В Саранске ищут двух парней, которые совершили кражу в одном из магазинов торгового центра "Сити-Парк". По данным пресс-службы МВД по РМ, молодые люди украли несколько дорогостоящих компьютерных мышей.

На вид похитителям 18-20 лет, оба среднего телосложения. Один из подозреваемых - светловолосый. Был одет в светло коричневую куртку, синие джинсы, на ногах черные ботинки. При себе имел темно-синюю спортивную сумку. Второй – темноволосый. Был одет в черную куртку, синие джинсы, на ногах черные ботинки.

"Если вам что-либо известно о личностях или местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить по телефонам: 8(917)074-1733, 29-77-60 или 02", - сказано в сообщении МВД.

Источник: 13.мвд.рф