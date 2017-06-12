Мордовские ходоки взяли 8 медалей на чемпионате России

В Чувашии завершился чемпионат России по спортивной ходьбе. Представители Мордовии великолепно выступили на турнире, завоевав 8 медалей.

На дистанции 50 км у мужчин первым стал Дементий Чепарев Мордовия) с результатом 3.43:04, второе место у Сергея Шарыпова (Удмуртия - Мордовия, 3.47:12), бронзу завоевал Денис Нижегородов (Мордовия, 3.53:35).

Заход на 20 км выиграл еще один представитель Мордовии Сергей Бакулин (1.20:38). Серебряную медаль взял Василий Мизинов (Челябинская область, 1.21:48), бронзовую - Петр Богатырев (Мордовия, 1.22:05).

Елена Лашманова (Мордовия) праздновала победу на дистанции 20 км среди женщин - ее время 1.27:43. Второе место у Екатерины Медведевой (Мордовия, 1.27:50), третье - у Марии Пономаревой (Удмуртия - Мордовия, 1.27:53).

Источник: izvmor.ru