В Мордовии непутевый сын украл у престарелой матери 11 тысяч рублей

Житель мордовского села Хованщина пойдет под суд за то, что не постеснялся обокрасть свою мать.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, 37-летний мужчина жил в одном доме с 66-летней родственницей. В один из дней, когда пенсионерки не было дома, он похитил принадлежащие ей 11 тысяч рублей. Как только хозяйка квартиры вернулась домой и увидела отсутствие сбережений, то сразу обратилась в полицию.

Сейчас мужчина в преступлении признался и написал явку с повинной. По его словам, он уже успел потратить 2 тысячи рублей на спиртное. Остальные деньги были изъяты и возвращены законной владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф