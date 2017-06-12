Двое парней украли бутылку текилы в Саранске

Полиция Саранска разыскивает двух юношей, которые подозреваются в краже текилы. Как сообщили в пресс-службе МВД Мордовии, днем 5 июня в магазине "Перекресток" на улице Советской 55/А они подошли к стеллажу, откуда один взял бутылку дорогого алкоголя за 2 тысячи рублей и положил ее в рюкзак другому. После этого оба парня спокойно вышли из магазина на улицу, минуя кассы.
Приметы разыскиваемых:
"Если вам что-либо известно о местонахождении молодых людей, позвоните по телефонам 29-90-02 или 02", - сказано в сообщении МВД.
Источник: 13.мвд.рф