Двое парней украли бутылку текилы в Саранске

Полиция Саранска разыскивает двух юношей, которые подозреваются в краже текилы. Как сообщили в пресс-службе МВД Мордовии, днем 5 июня в магазине "Перекресток" на улице Советской 55/А они подошли к стеллажу, откуда один взял бутылку дорогого алкоголя за 2 тысячи рублей и положил ее в рюкзак другому. После этого оба парня спокойно вышли из магазина на улицу, минуя кассы.

Приметы разыскиваемых:

первый: на вид 16-18 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы светлые короткие, был одет: светлый свитер, темные брюки, темные кроссовки.

второй на вид 16-18 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы черные с челкой зачесанной налево, был одет: черная футболка, черные брюки, на ногах черные туфли, на левой руке черный браслет, при себе имел черный рюкзак.

"Если вам что-либо известно о местонахождении молодых людей, позвоните по телефонам 29-90-02 или 02", - сказано в сообщении МВД.

Источник: 13.мвд.рф