Поздравление врио главы Мордовии с Днем России

Врио главы Мордовии Владимир Волков обратился к жителям республики по случаю Дня России.

"Вместе со всеми жителями нашей большой страны мы с особой радостью отмечаем эту дату. Праздник символизирует неразрывную связь многовековых традиций российской государственности и ценностей патриотизма, свободы, высокой гражданственности и духовности.

День России олицетворяет общность судеб, дружбу и братство народов нашей страны, на протяжении многих столетий совместно строивших, защищавших и укреплявших Российское государство. Это праздник нашего Отечества и всех, кто вкладывает собственный труд, творчество и силы в его процветание.

Славная история нашей Отчизны наполняет наши сердца гордостью за свою великую Родину. Российский народ никогда не терял веру в себя, в свои силы, в будущее своего государства, всегда во весь рост поднимался на новые свершения во имя процветания великой России.

Жители Мордовии вносят достойный вклад в социально-экономическое, инновационное, духовное, культурное и спортивное развитие страны. Уверен, что мы сделаем все для успешного решения поставленных перед нами задач, цель которых – благо народа, могущество российской державы и ее непоколебимый авторитет во всем мире", - сказано в поздравлении, текст которого опубликован на официальном сайте главы РМ.

Источник: e-mordovia.ru