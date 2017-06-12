На федеральных трассах в Мордовии ограничено движение до конца октября

На 3-х федеральных магистралях, проходящих по территории республики, введены ограничения движения транспорта из-за ремонтных работ.

На данный момент движение затруднено на магистралях Р-178 Саранск - Сурское – Ульяновск, Р-158 Нижний Новгород – Саратов и М-5 "Урал" подъезд к г. Саранску.

Кроме того, трудности с проездом на участках магистрали М-5: 62-й км – 73-й км и 164-й км – 169-й км в Краснослободском и Торбеевском районах, на магистрали Р-158 — на месте с 303-го км по 32-й1 км в Рузаевском районе, а на магистрали Р-178 — на участке с 61-го км по 68-й км в Чамзинском районе.

На абсолютно всех участках для проезда оставлено по одной полосе, организовано реверсное движение. Максимально допустимая скорость движения составляет сорок километров в час.

Отметим, что ограничения продлятся до конца октября 2017-го.

Источник: izvmor.ru