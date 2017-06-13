Владимир Волков вручил государственные награды в Саранске в День России

В День России 12 июня в Доме республики в Саранске состоялось традиционная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности. Государственные награды ученым, спортсменам, деятелям культуры и искусства, общественным деятелям вручил врио главы Мордовии Владимир Волков.

"Этот праздник наполнен искренним и глубоким уважением к Родине. Мы дорожим и гордимся Россией, ее многовековыми традициями и культурой. У России великое предназначение и особая миссия. Наша Мордовия вместе со всей страной активно развивается, держит курс на модернизацию экономики, сельского хозяйства, промышленности", - сказал Волков перед началом церемонии.

Кроме вручения наград, в этот день семье Канаевых, недавно ставшей победителем в номинации "Родительская слава" на фестивале-конкурсе "Успешная семья Приволжья", была объявлена благодарность главы РМ. Благодарностью также отмечен ученик 11-го класса саранской гимназии №20 Кирилл Данилов, завоевавший в этом году звание "Ученик года".

Источник: izvmor.ru