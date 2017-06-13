Транспортный парк Саранска пополнился 30 новыми троллейбусами

12 июня, когда Мордовия вместе со всей страной отмечала День России, транспортный парк Саранска пополнили 30 новых троллейбусов. Торжественная церемония передачи троллейбусов прошла на площадке возле храма равноапостольных Мефодия и Кирилла на улице Ульянова.

"Мы активно готовимся к мировому футбольному первенству: строим многочисленные объекты, обновляем городскую инфраструктуру, занимаемся благоустройством. Новые дороги и гостиницы, дома, скверы, транспорт – все это наследие чемпионата, которое будет служить жителям республики долгие годы. В феврале в Саранск уже прибыли 50 новых автобусов. Сегодня мы пускаем на линию троллейбусы. Такого масштабного обновления общественного транспорта не было в республике никогда", - сказал врио главы Мордовии Владимир Волков.

Стоимость одного троллейбуса - около 11 млн рублей, однако благодаря федеральной программе поддержки автопрома каждая единица обошлась республике почти вдвое дешевле. Новые троллейбусы оборудованы аппарелью для въезда пассажиров с ограниченными возможностями, имеют навигационную систему ГЛОНАСС, систему видеонаблюдения и систему речевого и визуального оповещения пассажиров.

Источник: izvmor.ru