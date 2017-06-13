В Саранске прошел фестиваль национальной культуры

Яркий красочный фестиваль мордовской национальной культуры "Шумбрат!" собрал на Советской площади самых одаренных исполнителей со всех уголков Мордовии.

Фонтанный спуск по традиции в этот день превратился в ярмарку, выставку, мастерскую под открытым небом. Буйство красок и множество жанров попросту поражают. Керамика, резьба по дереву, плетение из лозы, картины из соломки и изделия из бисера.

Как многих городских мальчишек поразили Саша Бабан и Вова Зинкин из Ичалковского района, которые приехали на торжество вместе с преподавателем Петром Першиным. Молодые мастера буквально за считанные минуты из липовых чурочек вырезали свистульки. А вот работы их учителя, судя по всему, требовали не одного дня тщательной работы.

Также интерес привлекли украшения для мордовского национального костюма, сделанные искусными мастерицами из Ковылкинского района. Да и сами они в мокшанских костюмах были такие колоритные, красочные, что гости торжества то и дело просили с ними сфотографироваться.

Источник: izvmor.ru