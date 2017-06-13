Жителям Саранска откроют искусство Великого Новгорода

Благодаря тесному сотрудничеству Мордовского республиканского музея имени С.Д. Эрьзи и Русского музея (С.Петербург), саранские ценители прекрасного имеют замечательную возможность совершать виртуальные экскурсии по выставочным залам питерского музея.

Помимо этого посетители Эрьзинского музея могут узнать массу увлекательного, прослушав рассказы маститых искусствоведов о том или ином живописце, творческом направлении, развитии изобразительного искусства в определенный исторический период и т.д.

Так, сегодня, 13 июня, в 12:00 в виртуальном филиале Русского музея в МРМИИ им. С.Д. Эрьзи состоится интернет-лекция "Искусство Великого Новгорода эпохи Святителя Макария". О неповторимых экспонатах древнерусского искусства, которые хранятся в собрании Русского музея и экспонируются на одноименной выставке в Корпусе Бенуа поведает ведущий научный работник отдела древнерусского искусства ГРМ Ирина Александровна Шалина.

Отметим, что такие содержательные путешествия для гостей саранского музея совершенно бесплатные.

Источник: izvmor.ru