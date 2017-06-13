В Мордовии собирают первый урожай жимолости

Жители республики собирают первый ягодный урожай холодного лета. Несмотря на аномальным заморозки, в регионе все-таки потеплело, и в садах созрела жимолость.

Ягоды жимолости можно сушить, замораживать, использовать для приготовления варенья, компотов, полезных настоек.

Врачи говорят, что жимолость весьма полезна для здоровья. Благодаря богатому химическому составу, ее лечебные свойства ярко выражены. Жимолость применяется как для лечения, так и профилактики болезней органов дыхания, зрения, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. Свежие и замороженные ягоды жимолости, ее сок и отвары на ее основе – эффективное профилактическое средство от простудных болезней. Жимолость может быть полезна людям, живущим в неблагоприятной экологической обстановке.

Источник: izvmor.ru