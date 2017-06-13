Над Саранском наблюдали двойную радугу

Жители Саранска в соцсетях активно делятся снимками необычного природного явления — двойной радуги.

Ее наблюдали в абсолютно всех районах города. Она образована светом, отражённым в каплях 2 раза. Во вторичной радуге "перевернутый" порядок цветов — снаружи находится фиолетовый, а внутри красный. Небо между двумя радугами обычно заметно более тёмное, данную область именуют полосой Александра.

Отметим, что образование радуги третьего порядка в естественных условиях случается весьма редко. Считается, что за минувшие 250 лет было только лишь 5 научных сообщений о наблюдении данного феномена.

Источник: izvmor.ru