В Мордовии юные аквалангисты почистили несколько водоемов

Юные аквалангисты общественной организации "Дельфин" в Мордовии совместно со спортсменами отделения подводный спорт ГАУ РМ "РСТЦ "Старт" почистили пруд около стадиона "Старт". В мероприятии, которое прошло 10 июня, принимали участие 22 спортсмена, инструкторы и три тренера.

Ребята провели очистку мест купания и прибрежной полосы пруда, в этом им помогли работники ВОСВОДа Мордовии. Руководил подводной группой Максим Панин, ученик 10 класса школы № 40, серебряный призер первенства России по дайвингу.

В итоге юные дайверы достали со дна водоема стеклянные бутылки и алюминиевые банки, хотя в целом пруд оказался чистым.

На следующий день ребята почистили места купания в Темниковском и Рузаевском районах.

Источник: info-rm.com