10 юных жителей Мордовии получили паспорта граждан РФ

В Саранске в рамках Всероссийской акции "Мы граждане России", приуроченной к празднованию Дня России, состоялось вручение паспортов граждан РФ. Мероприятие прошло в Большом зале Дома Республики.

Основной документ гражданина страны в этот день вручили 10 юным жителям региона, достигшим 14-летнего возраста. С этим торжественным событием школьников поздравил врио главы Республики Мордовия Владимир Волков. Он выразил надежду, что этот день станет важным событием в формировании мировоззрения молодых людей.

Отметим, что поддержать детей в этот торжественный день пришли их родители, которые волновались не меньше своих чад.

Источник: info-rm.com