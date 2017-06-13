Житель Мордовии пострадал в результате ДТП с диким животным

В Краснослободском районе Мордовии в минувшую пятницу, 9 июня, под колеса автомобиля попало неизвестное дикое животное.

Инцидент случился на 64-м километре трассы "Р-180 подъезд к г. Саранск от автодороги М-5 "Урал". По имеющимся данным, животное неожиданно выбежало с прилегающей правой стороны дороги лесополосы по ходу движения транспортного средства и перебегало проезжую часть дороги. Водитель 1962 г.р. не успел затормозить и допустил столкновение.

В результате ДТП пострадал пассажир машины, 1982 г.р. Он самостоятельно обратился в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. После этого пострадавшего отпустили домой, назначив амбулаторное лечение.

Водитель был трезв.