В Кочкуровском районе сбили пешехода, виновник скрылся

В селе Мордовское Давыдово Кочкуровского района в минувшую пятницу, 9 июня, сбили пешехода.

Как стало известно, водитель, управляя неустановленной автомашиной, сбил пешехода 1995 года рождения, который двигался по краю проезжей части дороги. Виновник предпочел скрыться с места происшествия. В настоящее время его разыскивает полиция.

Что касается пешехода, то он получил травмы и был госпитализирован. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, в рамках которого назначено административное расследование, проводится проверка. Как отмечает пресс-служба МЧС по РМ, место ДТП очагом аварийности не является.

Источник: 13.mchs.gov.ru