Петр Тултаев анонсировал появление в Саранске парка "Патриот"

Парк "Патриот" появится на набережной реки Инсар в Саранске. На его территории разместят образцы военной техники.

Как сообщил мэр города Петр Тултаев, в парке можно будет проводить реконструкции боевых действий и исторических событий.

"Это будет парк развлечений, выполняющий в то же время воспитательную функцию", - подчеркнул Тултаев в интервью пресс-службе администрации города.

Градоначальник также отметил, что эта зона должна быть комфортной для семейного отдыха, чтобы отдыхающие могли расслабиться, посидеть в кафе.

«Сейчас мы убираем лесопарковую зону с левой стороны реки, в районе ул. Моховой. Через неделю-другую будем готовы ее открыть. Перед нами стоит задача: оборудовать на берегу дорожки - беговые, для катания на велосипедах, роликах. Чуть подальше разместится пляжная зона. Для детей установим специальные игровые площадки", - рассказал Тултаев.

Источник: adm-saransk.ru