В музее им. Эрьзи состоялось открытие этнокультурного лагеря

В Музее имени С.Д. Эрьзи официально открылась летняя смена этнокультурного лагеря "Лихтибря" ("Родник"). В данном лагере отдыхают подростки, которые интересуются самобытной культурой, традициями, обрядами, фольклором родного края. А в собрании эрьзинского музея имеются не только произведения живописи, скульптуры и графики, но и уникальная коллекция произведений современного декоративно-прикладного и изобразительного искусства. В этих произведениях ярко отображены жизнь и быт современной Мордовии.

Особый восторг школьников вызвало интерактивное путешествие в полотна, написанные Федотом Сычковым. Ребята знакомились с жизнью художника и деревенским укладом, охотно превращаясь в персонажей его картин. Юные искусствоведы и их наставники с удовольствием отгадывали загадки, произносили скороговорки, исполняли частушки.

Одним словом, праздник удался. Это подтвердили все его участники.

Источник: izvmor.ru