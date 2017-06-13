В Мордовии состоялась операция МВД и УФСБ "Анаконда"

В Мордовии подведены итоги уникальной спецоперации "Анаконда".

В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что в ходе мероприятия сотрудники МВД и УФСБ работали на объектах автотранспортной отрасли и в пассажиропотоке. За время операции досмотрено 5808 транспортных средств (в том числе 893 – большегрузных, 547 – пассажирских автобуса), из них 2354 зарегистрированы в других регионах. По результатам проверок выявлено 685 нарушений правил дорожного движения.

Проверено более 3,5 тысяч иностранных граждан. В отношении 159 человек составлены административные протоколы за нарушения в сфере миграционного законодательства.

Кроме того, был выявлен факт перевозки гражданского огнестрельного оружия без установленных документов.

Источник: 13.мвд.рф