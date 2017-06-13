Ночью в Мордовии горели 2 частных дома

В ночь на 13 июня на территории Мордовии горели сразу два частных дома.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, первое возгорание зафиксировано в селе Мордовская Козловка Атюрьевского района. Там загорелся двухквартирный жилой дом. Чуть позже, около 4 часов утра, другой дом загорелся в деревне Константиновка Ромодановского района.

В обоих случаях обошлось без пострадавших. Причины пожаров устанавливаются.

Как сообщалось ранее, 11 июня в поселке Чамзинка загорелся жилой дом, гараж и надворные постройки на площади 140 кв.м. В результате пожара пострадал один человек. О его состоянии информации нет.

Источник: 13.mchs.gov.ru