В Мордовии стартовал конкурс красоты среди сотрудниц УФСИН

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Мордовии стартовал конкурс "Мисс УИС". В пресс-службе ведомства сообщили, что лучшие сотрудницы УФСИН поведут борьбу за право представлять регион-13 на всероссийском уровне.

В первый день конкурса более 20 девушек соревновались в профессиональной, физической и огневой подготовке. Сотрудницы пробежали кросс, выполнили на время упражнение "планка", показали приемы борьбы, проплыли на время дистанцию в 100 метров, прошли тестирование на знание тонкостей работы, а также показали свои навыки в стрельбе из пистолета Макарова и в строевой подготовке.

Финал конкурса назначен на 16 июня.

Источник: 13.fsin.su