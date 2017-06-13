Житель Саранска получил сильные ожоги во время беседы на крыше

Житель Саранска получил ожоги 20% тела на крыше одного из зданий города.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, 33-летний мужчина забрался на крышу, где в это время рабочие перекрывали кровлю. Во время разговора из рядом стоящей газовой горелки неожиданно вырвалось пламя и окатило потерпевшего с ног до головы. На нем моментально вспыхнула одежда. К счастью, рабочие быстро сориентировались в ситуации. Они сбили пламя и вызвали "скорую помощь".

Врачам пришлось подниматься на крышу, чтобы оказать пострадавшему первую помощь. После этого с сильными ожогами неудачливого жителя столицы РМ доставили в больницу.

Источник: 13.mchs.gov.ru