Жительница Ичалковского района зарезала гражданского мужа во время ссоры

В Мордовии идет расследование дела в отношении жительницы села Протасово Ичалковского района. Ее обвиняют в убийстве гражданского мужа.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, 32-летняя женщина сильно поругалась со своим супругом. В ходе выяснения отношений дама нанесла мужчине несколько ножевых ранений в шею и грудь. Подсудимая быстро осознала, что натворила и вызвала "скорую", однако 30-летний мужчина умер до приезда врачей.

В настоящее время женщина заключена под стражу. Свою причастность к совершению преступления она не отрицает.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Источник: 13.мвд.рф