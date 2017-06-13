В Саранске автолюбителям рекомендуют опасаться брызг краски около "Мордовия Арены"

Работы на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске продолжаются. Как сообщает застройщик ПСО "Казань", вскоре рабочие начнут окрашивать металлические конструкции.

Стоит отметить, что краска при сильных порывах ветра может разлетаться на расстояние до 3 километров. В спокойную погоду радиус разброса не превышает нескольких десятков метров. В пресс-службе уточнили, что технология предполагает отсутствие неприятных последствий, однако лучше подстраховаться.

В связи с этим в ветреную погоду владельцам автомобилей, которые паркуются невдалеке от строящегося стадиона, следует накрывать свои "ласточки" брезентом или любым другим пригодным для этого материалом. Работы по окраске будут продолжаться до 1 сентября.